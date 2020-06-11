Fenerbahçe'de dün yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Son dakika haberine göre… Fenerbahçe'de dün takıma, teknik ve idari kadroya yapılan koronavirüs test sonuçları belli oldu. Yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.
Fenerbahçe'de futbol A takımına yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.
NEGATİF ÇIKTI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig ertelendi mi?
- Almanya Kupası ilk finalisti belli oldu
- Eski milli futbolcu vefat etti
- İzmir temsilcisinde Kovid-19 rastlanan oyuncu çıktı
- Fenerbahçe Isla için son kararını verdi
- Trabzonspor'a Sosa'dan müjdeli haber
- Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı!
- Menajer açıkladı: Anlaşma tamam 48 saat içerisinde...
- Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç programı
- Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...
- Türkiye corona son durum: 11 Haziran koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü?
- Son dakika: Bekçilerin yetkileri nelerdir? 2020 Bekçilerin silah kullanma, üst arama, kimlik sorma yetkisi var mı?
- Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir?
- A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...
- Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
- MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?
- Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?