Fenerbahçe'de dün yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'de futbol A takımına yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

NEGATİF ÇIKTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.