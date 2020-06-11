11 Haziran 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de dün yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

dakika haberine göre… 'de dün takıma, teknik ve idari kadroya yapılan koronavirüs test sonuçları belli oldu. Yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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'de futbol A takımına yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

NEGATİF ÇIKTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.

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