10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Fenerbahçe Isla için son kararını verdi

Son dakika haberleri... , Şilili futbolcu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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Giriş Tarihi: 10.06.2020
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FENERBAHÇE ISLA İÇİN SON KARARINI VERDİ

, Şilili futbolcu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Detaylar gelecek...

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