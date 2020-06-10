10 Haziran 2020, Çarşamba
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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!

'de arayışları devam ediyor. Yerli isimlerde ve ön plana çıkarken, yabancı adaylar arasında en kuvvetli isim ise . Ancak sarı lacivertli takım, 'ı teknik ekibe dahil ederek, hoca belirleme çalışmalarını sezon sonuna bıraktı. Bu gelişme üzerine Bjelica, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 10.06.2020
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NENAD BJELİCA'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

'de arayışları devam ediyor. Yerli isimlerde ve ön plana çıkarken, yabancı adaylar arasında en kuvvetli isim ise . Ancak sarı lacivertli takım, 'ı teknik ekibe dahil ederek, hoca belirleme çalışmalarını sezon sonuna bıraktı. Bu gelişme üzerine Bjelica, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELİCA'NIN AÇIKLAMALARI...

"Son 1 aydır bu konuda birçok şey yazıldı. Neyin gerçek olup neyin gerçek olmadığını bilmiyorum. Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Stadyumların dolu olduğu, futbol atmosferinin tadını çıkaracağım beş büyük ligden birinde görev almak istiyorum. Fenerbahçe bu liglerden birinde değil ama harika bir kulüp. Bu benim için ciddi bir meydan okuma olurdu. Başka bir ligde olabilir ama Fenerbahçe beş büyük ligde birinde olmasa da harika bir kulüp."

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