Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Yerli isimlerde Erol Bulut ve Abdullah Avcı ön plana çıkarken, yabancı adaylar arasında en kuvvetli isim ise Nenad Bjelica. Ancak sarı lacivertli takım, Tahir Karapınar'ı teknik ekibe dahil ederek, hoca belirleme çalışmalarını sezon sonuna bıraktı. Bu gelişme üzerine Bjelica, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Yerli isimlerde Erol Bulut ve Abdullah Avcı ön plana çıkarken, yabancı adaylar arasında en kuvvetli isim ise Nenad Bjelica. Ancak sarı lacivertli takım, Tahir Karapınar'ı teknik ekibe dahil ederek, hoca belirleme çalışmalarını sezon sonuna bıraktı. Bu gelişme üzerine Bjelica, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.
İŞTE BJELİCA'NIN AÇIKLAMALARI...
"Son 1 aydır bu konuda birçok şey yazıldı. Neyin gerçek olup neyin gerçek olmadığını bilmiyorum. Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Stadyumların dolu olduğu, futbol atmosferinin tadını çıkaracağım beş büyük ligden birinde görev almak istiyorum. Fenerbahçe bu liglerden birinde değil ama harika bir kulüp. Bu benim için ciddi bir meydan okuma olurdu. Başka bir ligde olabilir ama Fenerbahçe beş büyük ligde birinde olmasa da harika bir kulüp."
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