09 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı!

Son dakika haberine göre; Uzun süredir arayışı içerisinde bulunan , 'ın altyapı koordinatörü olarak resmen göreve getirildiğini ve 'de kalan 8 haftada teknik heyetle birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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FENERBAHÇE YENİ HOCASINI RESMEN AÇIKLADI!

Uzun süredir arayışı içerisinde bulunan , 'ın altyapı koordinatörü olarak resmen göreve getirildiğini ve 'de kalan 8 haftada teknik heyetle birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.

Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Resmi teklif yapıldı |Son dakika FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK ADAMI TAHİR KARAPINAR KİMDİR?|

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