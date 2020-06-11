Son dakika: Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç programı
Son dakika haberi.. Süper Lig ertelendi mi? Süper Lig ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna ara verilmişti. Kovid-19 nedeniyle sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala, güncel puan durumu ve maç programları araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? Süper Lig puan durumu ve maç programı nasıl? İşte cevaplar...
Son dakika... Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig puan durumu ve maç programı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in başlangıç tarihi ve fikstürü açıklandı. Peki, Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç programı...
SÜPER LİG ERTELENDİ Mİ? NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. TFF'nin açıkladığı takvime göre, Süper Lig 27. haftada 12 Haziran Cuma günü yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürecek.
SÜPER LİG MAÇLARINDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran tarihlerinde oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." denildi.
Açıklamada, dileyen takımların maçlarda siyah kol bandı takabilecekleri aktarıldı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU (26. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|31
|53
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|25
|53
|3.GALATASARAY A.Ş.
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|24
|50
|4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|18
|49
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|8
|44
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|19
|43
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|12
|40
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|1
|37
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10.YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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