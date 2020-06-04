04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt: Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt: Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz

Beşiktaş Başkanı 'nin 1986-87 sezonu için TFF'ye başvurduğunu açıklaması üzerine Galatasaray'dan gelen, "Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır" açıklamasına, siyah beyazlı kulüp cevap verdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY'A SERT YANIT!

Beşiktaş Kulübün'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için 'na yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır.
Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Mesut Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.
Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir.
Başkanımız 'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.
Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."

Beşiktaş oyuncu maaşlarında ne kadar indirim yapacak? BEŞİKTAŞ OYUNCU MAAŞLARINDA NE KADAR İNDİRİM YAPACAK?
Beşiktaş dünyaca ünlü kaleciyi listesine aldı BEŞİKTAŞ DÜNYACA ÜNLÜ KALECİYİ LİSTESİNE ALDI

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA