03 Haziran 2020, Çarşamba
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Trabzonspor, UEFA'nın men kararının ardından CAS'a başvuracağını açıkladı

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası 'ne (CAS) başvuruda bulunacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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TRABZONSPOR CAS'A BAŞVURACAK

tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor Kulübü, 'ne (CAS) başvuracağını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

UEFA'dan Trabzonspor kararı UEFA'DAN TRABZONSPOR KARARI

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