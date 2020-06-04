Beşiktaş transferde gaza bastı! İki futbolcu takibe alındı
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Beşiktaş, iki önemli ismi takibe aldı. Siyah beyazlı yöneticiler teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay vermesi halinde, Hajduk Split'ten Hamza Barry, kaleci takviyesi için de PSV'li Jeroen Zoet'i kadrosuna katacak.
Sezon sonunda kadroda büyük değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ın tam 7 oyuncusuyla sözleşmesi bitiyor...
YÖNETİM İKİ İSMİN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI
Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımla kontratlarının süresi dolarken; Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny ve Kevin-Prince Boateng'in de kiralık anlaşması bitecek. Bu isimlerden birçoğuyla yollarını ayıracak olan kulüpte, ek olarak kiralık sözleşmesi sona eren ve kontratını tek taraflı fesh eden Loris Karius'un da listeye eklenmesiyle birlikte sayı daha da artacak. Birçok bölgede transfer için düğmeye basan Beşiktaş yönetiminin, yeni haftada 2 ismin üzerine yoğunlaştığı ortaya çıktı.
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