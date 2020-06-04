04 Haziran 2020, Perşembe
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Beşiktaş transferde gaza bastı! İki futbolcu takibe alındı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten , iki önemli ismi takibe aldı. Siyah beyazlı yöneticiler teknik direktör 'ın da onay vermesi halinde, 'ten Hamza Barry, kaleci takviyesi için de PSV'li Jeroen Zoet'i kadrosuna katacak.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020
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BEŞİKTAŞ TRANSFERDE GAZA BASTI! İKİ FUTBOLCU TAKİBE ALINDI

Sezon sonunda kadroda büyük değişime gitmeye hazırlanan 'ın tam 7 oyuncusuyla sözleşmesi bitiyor...

YÖNETİM İKİ İSMİN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI
Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımla kontratlarının süresi dolarken; Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny ve Kevin-Prince Boateng'in de kiralık anlaşması bitecek. Bu isimlerden birçoğuyla yollarını ayıracak olan kulüpte, ek olarak kiralık sözleşmesi sona eren ve kontratını tek taraflı fesh eden Loris Karius'un da listeye eklenmesiyle birlikte sayı daha da artacak. Birçok bölgede transfer için düğmeye basan Beşiktaş yönetiminin, yeni haftada 2 ismin üzerine yoğunlaştığı ortaya çıktı.

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