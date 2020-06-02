Beşiktaş dünyaca ünlü kaleciyi listesine aldı
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kaleci krizini sona erdirecek. Karius'la 'kabus gibi' 2 sezon geçiren Beşiktaş kalesini birçok maçta gole kapatamamıştı. Listesinde birbirinden önemli kaleci adayları bulunan siyah beyazlı ekip, tecrübeli bir file bekçisini daha gündemine aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik kaleci takviyesine verilmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetim, Karius'un takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas kurarken, listeye yeni bir isim daha eklendi.
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