02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş dünyaca ünlü kaleciyi listesine aldı

Beşiktaş dünyaca ünlü kaleciyi listesine aldı

, yaz transfer döneminde kaleci krizini sona erdirecek. Karius'la 'kabus gibi' 2 sezon geçiren Beşiktaş kalesini birçok maçta gole kapatamamıştı. Listesinde birbirinden önemli kaleci adayları bulunan siyah beyazlı ekip, tecrübeli bir file bekçisini daha gündemine aldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ DÜNYACA ÜNLÜ KALECİYİ LİSTESİNE ALDI

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ta öncelik kaleci takviyesine verilmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetim, Karius'un takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas kurarken, listeye yeni bir isim daha eklendi.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA