03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş oyuncu maaşlarında ne kadar indirim yapacak?

Beşiktaş oyuncu maaşlarında ne kadar indirim yapacak?

Corona virüs nedeniyle futbol ekonomisi bozulan 'ta oyuncu maaşları ciddi külfet oluşturuyor. Futbolculara sunulan 3 aylık maaş indirimi taleplerinin kabul görmemesinin ardından oyunculara yeni bir teklif sunulacağı öğrenildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ OYUNCU MAAŞLARINDA NE KADAR İNDİRİM YAPACAK?

Bu konuda hafta başından beri temaslarını sürdüren Sümer'in, 3 aylık maaş indirimi taleplerinin kabul görmemesinin ardından oyunculara yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.

YÜZDE 50 İNDİRİM İSTENİYOR
Başkan ve futboldan sorumlu yöneticilerle bir toplantı yapan Sümer ardından futbolcularla bir araya gelerek yeni teklifi açıkladığı kaydedildi. Konuyla ilgili olarak yıldızlardan hem kulübün ekonomik durumu hem de koronavirüs etkisi gerekçe gösterilerek yeni sezondan itibaren kontratlarında yüzde 50 indirim istendiği bildirildi.

YENİ KONTRATLAR PERFORMANSA DAYALI OLACAK
Fanatik'in haberine göre; Futbolcuların ise yüzde 10'luk kesinti yapılmasına olumlu baktığı kaydedildi. Özellikle yabancı futbolcuların maaş indirimi konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Öte yandan yönetimin sözleşmesi bitenler için garanti para miktarını düşük seviyede tutup, performansa dayalı bir teklif hazırlığı içerisinde bulunduğu konuşuluyor.

Beşiktaş dünyaca ünlü kaleciyi listesine aldı BEŞİKTAŞ DÜNYACA ÜNLÜ KALECİYİ LİSTESİNE ALDI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den korkutan açıklama BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA