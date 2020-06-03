Beşiktaş oyuncu maaşlarında ne kadar indirim yapacak?
Corona virüs nedeniyle futbol ekonomisi bozulan Beşiktaş'ta oyuncu maaşları ciddi külfet oluşturuyor. Futbolculara sunulan 3 aylık maaş indirimi taleplerinin kabul görmemesinin ardından oyunculara yeni bir teklif sunulacağı öğrenildi.
Bu konuda hafta başından beri temaslarını sürdüren Sümer'in, 3 aylık maaş indirimi taleplerinin kabul görmemesinin ardından oyunculara yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.
YÜZDE 50 İNDİRİM İSTENİYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi ve futboldan sorumlu yöneticilerle bir toplantı yapan Sümer ardından futbolcularla bir araya gelerek yeni teklifi açıkladığı kaydedildi. Konuyla ilgili olarak yıldızlardan hem kulübün ekonomik durumu hem de koronavirüs etkisi gerekçe gösterilerek yeni sezondan itibaren kontratlarında yüzde 50 indirim istendiği bildirildi.
YENİ KONTRATLAR PERFORMANSA DAYALI OLACAK
Fanatik'in haberine göre; Futbolcuların ise yüzde 10'luk kesinti yapılmasına olumlu baktığı kaydedildi. Özellikle yabancı futbolcuların maaş indirimi konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Öte yandan yönetimin sözleşmesi bitenler için garanti para miktarını düşük seviyede tutup, performansa dayalı bir teklif hazırlığı içerisinde bulunduğu konuşuluyor.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Sivasspor'da 3. kez koronavirüs testi yapıldı
- İşte dünyanın en ateşli 30 stadyumu!
- Pascal Nouma Türk polisini örnek gösterdi
- Ünlü teknik adamın acı günü! Hayatını kaybetti
- Fatih Terim'den önemli mesaj! Sessiz kalmadı
- Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan güzel haber
- Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu
- Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
- Beşiktaş'tan flaş Mohamed Elneny kararı!
- Nuri Şahin sezonu kapattı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
- 2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?
- Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama