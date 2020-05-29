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İngiliz taraftarlar Vedat Muriç için kampanya başlattı

Fenerbahçe'nin Kosavalı golcüsü 'in her gün taliplileri artıyor. İngiltere Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren 'in Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i transfer edeceği iddiaları sonrası İngiliz ekibinin taraftarları Kenneth Zohore'nin satılıp Muriç'in alınması yönünde bir kampanya başlattılar.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020
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İNGİLİZ TARAFTARLAR VEDAT MURİÇ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

İngiltere Championship'te sergilediği performansla Premier Lig'e yükselmeyi bekleyen Albion'da heyecanı yaşanıyor.

Slaven Bilic yönetimindeki İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin golcüsünü transfer etmek adına devrede olduğu belirtiliyordu. Ortaya çıkan iddialar, West Bromwich taraftarlarını da son derece heyecanlandırmışa benziyor.

20 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'in transfer edileceği iddiaları sonrası İngiliz ekibinin taraftarları sosyal medyadan birçok mesaj atarken Kosovalı golcünün alınmasına yönelik isteklerini ortaya koydular.

Muriç'in mutlaka kadroya katılması adına ise Kenneth Zohore'nin satılması ve buradan gelecek paranın Kosovalı oyuncunun transferinde kullanılması görüşü öne çıktı.

West Brom News'in haberinde ise taraftarların Beşiktaş'tan Vida ve Ljajic'e yönelik olumlu görüşleri de yer aldı.

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