İngiliz taraftarlar Vedat Muriç için kampanya başlattı

İngiltere Championship'te sergilediği performansla Premier Lig'e yükselmeyi bekleyen West Bromwich Albion'da Vedat Muriç heyecanı yaşanıyor.

Slaven Bilic yönetimindeki İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin golcüsünü transfer etmek adına devrede olduğu belirtiliyordu. Ortaya çıkan iddialar, West Bromwich taraftarlarını da son derece heyecanlandırmışa benziyor.

20 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'in transfer edileceği iddiaları sonrası İngiliz ekibinin taraftarları sosyal medyadan birçok mesaj atarken Kosovalı golcünün alınmasına yönelik isteklerini ortaya koydular.

Muriç'in mutlaka kadroya katılması adına ise Kenneth Zohore'nin satılması ve buradan gelecek paranın Kosovalı oyuncunun transferinde kullanılması görüşü öne çıktı.

West Brom News'in haberinde ise taraftarların Beşiktaş'tan Vida ve Ljajic'e yönelik olumlu görüşleri de yer aldı.