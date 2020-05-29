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Polonya futbolundan flaş karar! Maçlar seyircili oynanacak

karşılaşmaları, corona virüs tedbirleri kapsamında yavaş yavaş normale dönüyor. Birçok ülke futbola yeniden başlama kararı alırken, maçların seyircisiz oynanmasına karar verdi. Polonya futbolunda ise flaş bir karar alındı. Polonya futbol liglerinde karşılaşmalara, 'dan itibaren stat kapasitelerinin yüzde 25'i oranında seyirci alınacak.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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MAÇLARI SEYİRCİLİ OYNATACAKLAR! FLAŞ KARAR

Başbakan Mateusz Morawiecki, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Futbola dönmeyi başaracak adımları attığımız için mutluyum. maçlarının yeniden başlaması, bizim için yeni normale dönüş anlamına geliyor. Seyircilerin statlara dönüş tarihi olarak 'ı belirledik. Bu tarihten itibaren statlara kapasitelerinin yüzde 25'i oranında seyirci girebilecek." ifadelerini kullandı.

BİLETLER İNTERNET ÜZERİNDEN SATILACAK
Toplantıda konuşan Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek ise kararın 1, 2 ve 3. lig maçlarında geçerli olacağını belirterek, statlara sadece ev sahibi takım taraftarlarının alınacağını, biletlerin de internet üzerinden satılacağını duyurdu.

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan ligler, bugünden itibaren yeniden başlayacak.

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