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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'da Kovid-19 şoku! Antrenman iptal edildi

Son dakika: Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'da Kovid-19 şoku! Antrenman iptal edildi

temsilci 'de bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüptem yapılan açıklamada akşam yapılacak olan antrenmanın iptal edildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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SÜPER LİG EKİBİNDE KOVİD-19 ŞOKU! ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ

Futbol Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan kovid-19 testlerinin sonucunda bir kulüp personelinin test sonuncunun pozitif çıktığını açıkladı. Antrenmanlar tedbir amaçlı durduruldu.

Kırmızı-siyahlı ekip yaşanan olayla ilgili açıklama yayınladı.

Açıklamda, "28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir." denildi.

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