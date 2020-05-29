Son dakika: Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'da Kovid-19 şoku! Antrenman iptal edildi
Süper Lig temsilci Gaziantep'de bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüptem yapılan açıklamada akşam yapılacak olan antrenmanın iptal edildiği duyuruldu.
Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan kovid-19 testlerinin sonucunda bir kulüp personelinin test sonuncunun pozitif çıktığını açıkladı. Antrenmanlar tedbir amaçlı durduruldu.
Kırmızı-siyahlı ekip yaşanan olayla ilgili açıklama yayınladı.
Açıklamda, "28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir." denildi.
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