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Fenerbahçe'de Vedat Muriç görüşmeleri hızlandı!

'de Vedat Muriç artık yavaş yavaş ayrılığa hazırlanıyor. Birçok kulübün transfer listesinde bulunan golcü futbolcu için takımlar, sarı lacivertli kulüple temasları hızlandırdı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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FENERBAHÇE'DE VEDAT MURİÇ GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI!

, sezon başında Vedat Muriç'i ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptı. 25 yaşındaki forvet 3.5 milyon Euro karşılığında Rizespor'dan transfer edildi. Muriç, hem Sarı-Lacivertliler'de hem de Kosova Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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