Fenerbahçe'de Vedat Muriç görüşmeleri hızlandı!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç artık yavaş yavaş ayrılığa hazırlanıyor. Birçok kulübün transfer listesinde bulunan golcü futbolcu için takımlar, sarı lacivertli kulüple temasları hızlandırdı.
Fenerbahçe, sezon başında Vedat Muriç'i ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptı. 25 yaşındaki forvet 3.5 milyon Euro karşılığında Rizespor'dan transfer edildi. Muriç, hem Sarı-Lacivertliler'de hem de Kosova Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
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