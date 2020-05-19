Fenerbahçe'de Vedat Muriç görüşmeleri hızlandı!

Fenerbahçe, sezon başında Vedat Muriç'i ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptı. 25 yaşındaki forvet 3.5 milyon Euro karşılığında Rizespor'dan transfer edildi. Muriç, hem Sarı-Lacivertliler'de hem de Kosova Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.