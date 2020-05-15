15 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev savaş! Mert Çetin için karşı karşıya geldiler

Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminde yeniden karşı karşıya gelecek. Roma'nın Türk savunmacısı , iki kulübünde gündeminde. İtalyan ekibinin kiralık göndermeye sıcak baktığı Çetin için, her iki kulüpte yoğun mesai harcıyor.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDA DEV SAVAŞ!

Yeni sezonun yapılanması için planlamalar başladı. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, bu planlamalarda büyük rol oynuyor. 38 yaşındaki oyuncu, savunma için 'dan arkadaşı 'i gözüne kestirmiş durumda. 23 yaşındaki stoper sezon başında transfer olduğu Roma'da 5 lig maçına çıktı. İtalyan ekibi, yeni sezonda Mert'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Sarı- Lacivertliler için kiralama opsiyonu zaten en iyi seçenek.

ROMA İKNA EDİLİRSE...
Emre Belözoğlu, Roma'lı yöneticilerle bire bir görüşmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, İtalyanca bilmesinin avantajını kullanacak. İtalyan devi ile anlaşma sağlanırsa Emre, başta Galatasaray olmak üzere başka takımların da istediği başarılı stoperi bizzat ikna edecek.

ASLAN'IN PLANI HAZIR
Mert Çetin, Aslan'ın gündemine yeni girmiyor. Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından devre arasında 23 yaşındaki stoper için girişimlerde bulundu. Galatasaray, Mert ile anlaşsa da Roma'yı ikna edemedi ve transfer suya düştü. İtalyan devinin artık kiralamaya sıcak bakması, Aslan'ın yeniden harekete geçmesini sağladı. , ocak ayında olduğu gibi yine Mert Çetin ile kısa sürede anlaşma sağlanacağına inanıyor.

'ZORUNLU' MADDE OLABİLİR
Fanatik'in haberine göre; Yönetim, Roma'yı ikna etmek için ise satın alma opsiyonu önerecek. İtalyan devine, 1 yıllık kiralama sonunda sözleşmeye eklenecek rakamla sezon sonunda Mert'in tapusunu alma seçeneği sunulacak. Eğer Roma 'zorunlu satın alma' maddesi isterse, rakamın çok yüksek olmaması halinde Galatasaray bunu kabul etmeye de hazır.

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