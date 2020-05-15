15 Mayıs 2020, Cuma
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İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, hükümetin müsabakalarının haziran ayında tekrar başlaması için yaktığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020
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İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN FUTBOLUN DÖNÜŞÜNE YEŞİL IŞIK

Federasyonu (FA) ile yaptığı görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Dowden, "Hükümetimiz, futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlayabilmesi için kapıları açtı." ifadelerini kullandı.

Müsabakaların tekrar başlamasıyla oluşacak finansal gelirlerle futbol ailesinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Dowden, taraftarların da canlı yayınları izleyebilmesi için erişimin genişletilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dowden, "Liglerin başlamasıyla alakalı planları detaylandırmak ve belirlemek artık futbol yöneticilerinin görevi. Hükümet ile sağlık uzmanlarımız alınabilecek herhangi bir son karar için destek ve önerilerini sunmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilirken, pazartesi günü kulüp yöneticeleri ile toplantı yapan yönetimi, maçların 12 Haziran'da tekrar başlamasını umduklarını açıklamıştı.

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