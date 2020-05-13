Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Callejon'dan haber geldi!
Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Napoli'nin yıldız futbolcusu İspanyol Jose Callejon'un yeni adresi merak ediliyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan 33 yaşındaki yıldızın menajerinden flaş transfer açıklaması geldi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen İspanyol oyuncu Jose Callejon'un menajeri Miguel Garcia Quilon'dan açıklama geldi.
NAPOLİ'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ
Ajansspor'un derlediği habere göre, İtalyan basınına konuşan Quilon, "Bir süredir Napoli'den haber almadık. Sözleşmesi yenilenecek mi yenilenmeyecek mi henüz bilmiyoruz." dedi.
İSPANYOL DEVLERİ PEŞİNDE
Oyuncuya tekliflerin olduğunu belirten Miguel Quilon, "İspanya liginden iki ya da üç önemli takım Jose Callejon'u transfer etmek istiyor" şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki oyuncunun ismi Fenerbahçe ile anılmıştı. Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İspanyol oyuncu; bu sezon forma giydiği 32 maçta 2 gol ve 9 asist kaydetti.
Jose Callejon daha önce Real Madrid ve Espanyol formaları da giymişti.
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