12 Mayıs 2020, Salı
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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı!

Gelecek sezon için kadro planlamasını yapan , transfer çalışmalarına hız verdi. Takımın forvet bölgesinden çok sayıda oyuncu gidecek. Terim yönetime, genç yıldızın alınması için görüşlerini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER ATAĞI!

Bir yandan ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışan , bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Andone'nin yerine düşünülen 22 yaşındaki forvet için İspanya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor.

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