Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı!

Bir yandan ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Andone'nin yerine düşünülen 22 yaşındaki forvet için İspanya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor.