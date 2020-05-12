Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı!
Gelecek sezon için kadro planlamasını yapan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Takımın forvet bölgesinden çok sayıda oyuncu gidecek. Terim yönetime, genç yıldızın alınması için görüşlerini bildirdi.
Bir yandan ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Andone'nin yerine düşünülen 22 yaşındaki forvet için İspanya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor.
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