15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da hangi oyuncu ne kadar maaş alacak? İşte yeni maaş tablosu

Galatasaray'da hangi oyuncu ne kadar maaş alacak? İşte yeni maaş tablosu

Corona virüs nedeniyle, futbol gelirlerinden mahrum kalan oyuncu maaşlarında indirime gitti. Yüzde 30'luk indirim teklifini Muslera'dan başka hiçbir yabancının kabul etmemesi sonucunda yönetim, rakamı yüzde 15 çekince anlaşma sağlandı. İşte isim isim Galatasaray'daki futbolcuların yeni maaş listesi...

SPOR
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
ABONE OL
GALATASARAY'DA HANGİ OYUNCU NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınması üzerine gelirleri kesilen , ekonomik anlamda içine girdiği zor durumda rahat bir nefes alabilmek için futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini istemişti.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA