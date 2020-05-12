Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi. Daha öncede 1 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"İLAÇ TEDAVİSİ BAŞLADI"
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.
"2 KİŞİDE KORONAVİRÜS VAR"
Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."
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