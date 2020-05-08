Son dakika: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi
Son dakika haberi...Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Son dakika haberi...Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.
21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."
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