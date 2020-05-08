08 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi

Son dakika haberi..., Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i ettiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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FENERBAHÇE İLK TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Son dakika haberi..., Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i ettiğini resmen açıkladı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."

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