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Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor? Flaş açıklama

Fenerbahçe'ye olacak mı? Yıldız oyuncunun menajerinden önemli açıklamalar geldi. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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ÖZİL FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR? FLAŞ AÇIKLAMA

ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 'in takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Mesut Özil'in menajerinden açıklaması geldi.

2013 yılında 'den ayrıldıktan sonra Arsenal'e transfer olan Mesut Özil'in Londra'daki kariyerinin son bulacağı sık sık söylenmeye başladı. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt beIN Sports'a konuştu ve yıldız futbolcunun sözleşmesi hakkında bilgilendirme yaptı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
2021 yılına kadar mukaveleninin sürdüğünü anlatan Söğüt, "Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı. Son zamanlarda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı da yine gündeme gelmişti. Özil'in danışmanı, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok" diye konuştu.

Bu sezon Mesut Özil 23 maçta görev yaptı, 1 gol attı ve 3 de asist yaptı.

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