Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor? Flaş açıklama
Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Yıldız oyuncunun menajerinden önemli açıklamalar geldi. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması geldi.
2013 yılında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Arsenal'e transfer olan Mesut Özil'in Londra'daki kariyerinin son bulacağı sık sık söylenmeye başladı. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt beIN Sports'a konuştu ve yıldız futbolcunun sözleşmesi hakkında bilgilendirme yaptı.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
2021 yılına kadar mukaveleninin sürdüğünü anlatan Söğüt, "Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı. Son zamanlarda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı da yine gündeme gelmişti. Özil'in danışmanı, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok" diye konuştu.
Bu sezon Mesut Özil 23 maçta görev yaptı, 1 gol attı ve 3 de asist yaptı.
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