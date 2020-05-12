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Trabzonspor'da koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu

'da teknik ekip ve sporculara dün uygulanan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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KORONAVİRÜS TESTLERİNİN SONUÇLARI BELLİ OLDU

'da teknik ekip ve sporculara dün uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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