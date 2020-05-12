Trabzonspor'da koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu

Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dün uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.