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Lazio Vedat Muriç için 20 milyon Euro teklif edecek

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Giriş Tarihi: 15.04.2020
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LAZİO VEDAT MURİÇ İÇİN 20 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

'nin yıldız golcüsü , Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Lazio, Tottenham’ın da çok istediği Kosovalı forvet için gözünü kararttı. İtalyan basını, hayatın normale dönmesi sonrası sportif direktör ’nin, 20 milyon Euro’luk teklifle 'a geleceğini yazdı.

Bu sezonun ne zaman biteceği bile belirsiz. Ancak için şimdiden yarış kızıştı. Y��ldız futbolcunun menaceri Haluk Canatar, Arnavut kökenli Muriç'in, kültürel bağlar nedeniyle 'ya sıcak baktığını söyledi. İngiliz basını ise Mourinho'nun çok istediği 25 yaşındaki oyuncu için Tottenham'ın cazip bir teklif yapacağını yazdı. Ancak Lazio'nun Vedat Muriç'i kaptırmaya hiç niyeti yok.

TARE, EN BÜYÜK KOZ
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Mavi-Beyazlılar, salgın sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte transfer avına çıkacak. Buna göre sportif direktör 'nin ilk durağı olacak. Haberlerde, pazarlık konusunda uzman olan ve ile pazarını yakından tanıyan Arnavut sportif direktör, Lazio'nun en büyük kozu olacak.

TALEP 25 MİLYON EURO
Fanatik'in haberine göre; İgli Tare'nin, ile yapacağı görüşmede masaya 20 milyon Euro'luk teklifle oturacağı öne sürüldü. Fenerbahçe Yönetimi'nin Muriç için bonservis talebi 25 milyon Euro. Tottenham'ın da resmi teklifte bulunmasıyla birlikte yıldız futbolcuyu isteyen takımların bu rakama çıkması bekleniyor.

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