07 Mayıs 2020, Perşembe
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İşte UEFA'nın İstanbul planı!

Avrupa Kupaları'nı oynatmada kararlı olan 'dan flaş önerisi geldi. Daha önce finallere ev sahipliği yapan 4 büyük stada sahip İstanbul'da sadece Devler Ligi'nin değil, Avrupa Ligi yarı finallerinin de yapılabileceği UEFA koridorlarında konuşuluyor. Karar 27 Mayıs'ta verilecek.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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İŞTE UEFA'NIN İSTANBUL PLANI!

Yerel liglerin 2 Ağustos'a kadar tamamlanmasını isteyen , Avrupa Kupaları'nı daha önceden hazırlanan takvime göre ve belirlenen şartlarla Ağustos ayında oynatmayı hedefliyor. Futbolun patronu bir taraftan da B planını hazır tutmak istiyor. B planında ise ilk adres . Kapısı çalınan yer ise Türkiye Futbol Federasyonu.

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