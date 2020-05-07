İşte UEFA'nın İstanbul planı!

Yerel liglerin 2 Ağustos'a kadar tamamlanmasını isteyen UEFA, Avrupa Kupaları'nı daha önceden hazırlanan takvime göre ve belirlenen şartlarla Ağustos ayında oynatmayı hedefliyor. Futbolun patronu bir taraftan da B planını hazır tutmak istiyor. B planında ise ilk adres İstanbul. Kapısı çalınan yer ise Türkiye Futbol Federasyonu.