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Alexander Sörloth ve Vedat Muriç İtalyanların ilk hedefleri

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Giriş Tarihi: 17.04.2020
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ALEXANDER SÖRLOTH VE VEDAT MURİÇ İTALYANLARIN İLK HEDEFLERİ

ve 'nin yıldız golcüleri Alexander Sörloth ve , İtalyan kulüplerinin radarında. Napoli bordo mavili takımın yetenekli golcüsü Sörloth'a talip olurken, Lazio'nun ise Vedat Muriç'i transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan basını, iki oyuncuya manşetlerinde geniş yer verdi.

Gösterdikleri performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sörloth ile , yine İtalyanların önde gelen gazetesinde manşet oldu.

, bu sezon attığı gollerle 'u sırtlayan isim olan Alexander Sörloth ile Zenitli Serdar Azmoun'un Napoli'nin listesinde yer aldığını yazdı.

25 GOL, 7 ASİST
Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı ve satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu golcü futbolcu, bordo-mavili formayla 25 gol atıp 7 de asist yaptı.

20 MİLYON EURO
Gazetenin bir diğer haberi ise 'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç'le ilgili oldu. İtalyanlar, Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare'nin 25 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığını ve sarı-lacivertlilere 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini belirtti. Kanarya'da bu sezon 28 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 15 gol atıp 6 da asist yaptı.

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