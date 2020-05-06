07 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir isim daha girdi!

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasına bir isim daha girdi. ile temaslarını hızlandıran yönetim Hırvat hocanın alternatifini de belirledi. Kanarya son olarak Hırvat teknik direktör 'nun da gündemine aldı.

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FENERBAHÇE'NİN HOCA ADAYLARINA BİR İSİM DAHA GİRDİ!

Liglere corona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler'de 'nın ardından bir başka Hırvat teknik direktör 'nun ismi gündeme geldi.

Belçika basınından Het Nieuwsblad'e göre Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya bir teklifte bulunmuş olmasına rağmen Ivan Leko'yu da alternatifleri arasında bulunduruyor.

2018'de 'ü Belçika şampiyonluğuna taşıyan Ivan Leko, geçtiğimiz yaz Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ain'in başına geçmişti. Devre arasında görevinden ayrılan Leko, şu anda boşta ve yeni bir teklif bekliyor.

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