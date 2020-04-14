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Bundesliga devam edecek mi? Almanya'dan açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 14.04.2020
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BUNDESLİGA DEVAM EDECEK Mİ?

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan ve Bundesliga 2'nin geleceğiyle ilgili kararın 'daki toplantıda verileceği belirtildi.

Kulüpler Birliğinden () yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 17 Nisan'daki toplantının 'a alındığı duyuruldu.

Kulüplere daha fazla zaman vermek için erteleme yapıldığı kaydedilerek, "Alman hükümetinin son kararları da baz alınarak, nasıl ilerlenmesi konusunda 36 takım gelecek hafta karar verecek." denildi.

DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti.

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