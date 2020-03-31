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Son dakika | Almanya futbol ligi Bundesliga corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendi

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BUNDESLİGA 30 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ

Son dakika: Bundesliga CEO'su , maçların 30 Nisan'a kadar ertelenmesine karar verildiğini açıkladı. Seifert açıklamasında ligleri 30 Haziran'a bitirmek istediklerini söyledi.

Bundesliga CEO'su , maçların 30 Nisan'a kadar ertelenmesine karar verildiğini açıkladı. Seifert açıklamasında ligleri 30 Haziran'a bitirmek istediklerini söyledi.

Bundesliga CEO'su Christian Seifert'in açıklaması şu şekilde:

"Maçlar 30 Nisan'a kadar oynanmayacak, ayrıca takım antrenmanlarının da 5 Nisan'a kadar yapılması yasak. Kulüplere en kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik. Ligleri 30 Haziran'a kadar bitirmek istiyoruz ama bu Temmuz'a da sarkabilir. Mayıs ya da haziranda sezonun iptal edilmesi ya da devam edememesi gibi bir durumla karşılaşabilirler. FIFA ile transfer tarihleri için de konuşacağız"

Bundesliga için 30 Nisan'a kadar erteleme talebi BUNDESLİGA İÇİN 30 NİSAN'A KADAR ERTELEME TALEBİ

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