07 Mayıs 2020, Perşembe
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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için yeni formül!

Avrupa futbolunun patronu , Şampiyonlar Ligi için önemli bir adım atıyor. UEFA, Ağustos ayı başında oynatmayı planladığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelelerinin, deplasmanlı çift maç üzerinden değil, tarafsız bir sahada tek maç üzerinden oynatmayı değerlendirmeye aldı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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UEFA'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN YENİ FORMÜL!

Fransa ve Hollanda'nın ligleri bitirmesine rağmen, Almanya, İtalya, ev Türkiye gibi ülkeler maçların devamını istiyor. Bu ülkeler 'dan da açık destek geliyor.

Fransız medyasından RMC Sport'un haberine göre UEFA; dün Avrupa'nın önemli kulüplerinin başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının Ağustos ayının ilk haftasında oynanmasının istendiğini belirtti. Hatta Torino'da oynanması beklenen - maçı için de 8 Ağustos tarihi ön plana çıktı.

Bu sayede Devler Ligi'nin çeyrek final maçları da 10-11-12 Ağustos tarihlerinde oynanabilecek.

UEFA'nın ayrıca liglerin en geç Temmuz ayı sonunda bitirilmesi isteğini yeniden ileteceği ve UEFA Avrupa Ligi'nin de tüm şartlar zorlanarak oynatılmasının ve bitirilmesinin istendiği yazıldı.

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