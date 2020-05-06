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Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu 'un karantina sürecini tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada "22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır." denildi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020
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ALEXANDER SÖRLOTH'UN KARANTİNA SÜRECİ TAMAMLANDI

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu 'un karantina sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır." denildi.

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