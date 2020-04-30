60 yıldır spor aleminin içindeyim. Bir yöneticinin, 'Sen bunu yaz' dediğini yazanlar, illa ki yakalanırlar. Yazdığı yalandır, seneler geçer başka bir gazete-TV'de yorum yaparlar ve bu sayede patronlar onu kullanırlar. Yani patronların kullandığı adamlar vardır, kullanmadıkları da vardır.Döndürüp döndürüp kullanırsınız nokta...Futbolculuk yıllarımda karşı takımda oynayanBeşiktaş'ta. Yine futbolculuk yıllarımda 1-2 maç hakemliğimi yapanSonra hakemlik yıllarım Namoğlu hakem arkadaşım, bu sefer Zekeriya Alp Beşiktaş'ta yönetici.Önceki gün'ta Yusuf Namoğlu ile tele röportajım yayınlandı. Bazı soruları Yusuf'a WhatsApp'tan yolladım, o da bana WhatsApp'tan cevap verdi. Yani telefonumda var.Dün bazıları, 'Namoğlu'nun ağzından Erman Toroğlu'nun söylediği yalan' diye bir tweet attılar bana. Bu yazıyı yazana kadar Namoğlu nasıl bir açıklama yaptı bilmiyorum. Eğer bir röportaj yaparsam kendi fikirlerimi içine katmam, olduğu gibi yazarım.Onları Yusuf'un ağzından yazacağım. Sonra benim ağzımdan devam edeceğim yorumlara.Yusuf, bana röportajın içinde şunları söyledi: "Özellikle G.Saray-Konya maçında Hüseyin Göçek ısrarla penaltı gösterdi. VAR'daki hakem Halis Özkahya, Göçek'i çağırmadı. VAR hakemi Halis, Hüseyin'i çağırıp 'Bak bu pozisyon çok temiz, G.Saraylı oyuncu penaltı yapmıyor' deseydi bu işler olmayacaktı. Bu olay kamuoyunda çok büyüdü.Bunu açıklamadık, açıklamayacaktık. Ama TFF Başkanı Yıldırım Demirören benden açıklama yapmamı istedi, biz de açıklama yaptık. Ama olay büyüdü. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir başkanlarının öncülüğünde Kulüpler Birliği, bazı takımların da katılımıyla bir bildiri yayınladı ve ortalık karıştı, herkes bize saldırdı. Çok üzüldüm."Namoğlu teknik ekip konusunda -ki bu teknik ekip dünyanın her yerine yayıncılık yapan Şahingözü grubundan- İstanbul'daki yayına kulüplerden isim alınmasının yanlış olduğunu söyledi ve kulüp televizyonlarında çalışanların buraya alınmaması gerekir. Bu kulüplerin TV'lerinde çalışan insanların sonradan buraya gelmelerinin spekülasyona yol açacağını söyledi. (Bu konuda F.Bahçe bildiri yayınlamış. Bunun nesine alınmışlar anlayamadım. Doğa Sağıroğlu diye bir arkadaş FBTV'de çalışıp sonra bu VAR sistemindeki teknik ekibe geldi mi?) Yusuf'un yardımcısı Bedri Dölkeleş de şunu söyledi: "Teknik ekipte çalışanların hakemlerle uyumlu olmaları lazım. Bazı hakemler diyorlardı ki 'Biz teknikten gelen şu isimle daha iyi çalışıyoruz. Bu isimlerle zorlanıyoruz.Federasyon'daki bazı profesyonel ve yöneticiler, bizim Riva'da olmamızı istemiyorlardı ve bizi Beylerbeyi'ne zorladılar. Ben ve Demirören orayı istemiyorduk. Demirören şunu söylüyordu: 'Orası güvenlik açısından iyi değil. Taraftarlar oraya rahat ulaşıp sizi rahatsız ederler...' Ama o bizi istemeyen grup burada tesisleri yaptı.Buraya kadarki kısım Yusuf'un röportajından eksik olan iki maddeydi.Yusuf'la yaptığım röportajdan sonra Zekeriya Alp'i aradım, şimdiki MHK Başkanı.O da dedi ki,dedim.Başkan Özdemir'e telefon açtım ve 2 yardımcım Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile birlikte gittim. Konuşmaları dinledim, bilgi sahibi oldum. Başkan Nihat Özdemir'i de çağırdım ama o gelmedi."dedim,cevabını verdi.Dedim ki, 'Başkan seninve yönetimin Alp'in tayinlerikonusunda bir eyleminiz oldu mu?", "Kesinlikle olmadı,hatta yönetime şunu söyledim: Zekeriya Alp'etayin konusunda bir şey söylerseniz, isminizi desöyleyerek istifa eder. Ama kulüp başkanlarındangelen serzenişleri not aldım ve bildirdim.Ne yaptı, bu beni ilgilendirmez."Özdemir'e maçların nasıl oynanacağını sordum. Dedi ki:" dedi. Bunun üzerine Sağlık Kurulu'nda görevli Mete Düren'i aradım,dedi. Bunun üzerine TFF Sağlık Kurulu Başkanı'nı aradım. Ömer Taşer... O da aynen Düren gibi,yanıtını verdi. Sonra bir kulüp başkanını aradım. 'Maçların Antalya-Alanya'da oynanmasının doğru olacağı söyleniyor, ne dersiniz' diye sordum. Dedi ki: "Oradaki statların zemini rezalet. Bir de ben takımımı İstanbul'dan oraya götüreceğim 1.5 ay.. Bunun maliyeti ve psikolojik baskısı inanılmaz olur. 'Peki nasıl olur?' dedim,dedi.