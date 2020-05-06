Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Riza Durmisi'nin sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz dönem uzun süre transfer gündemini meşgul eden Danimarkalı sol bek Riza Durmisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice takımına kiralanan yıldız oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çok uğraştığı Riza Durmisi, kulübü Lazio'nun kararı sonrası Nice'e kiralanmıştı.
Danimarkalı sol bekin Fransa macerası kısa sürdü. Nice Kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "Ocak ayı transfer döneminde Lazio'dan kiralanan Rıza Durmisi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüz, sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Danimarkalı futbolcu, kulübümüzde kendisine verilen fırsatlar için zarif bir şekilde teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.
Nice'te bekleneni veremeyen Riza Durmisi, Fransız ekibiyle 2 aylık süreçte 5 maça çıktı, asist veya gol katkısı yapamadı.
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