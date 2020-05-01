Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Charles Aranguiz, Leverkusen ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatarak söylentileri ortadan kaldırdı.
Bayer Leverkusen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili oyuncusu Charles Aranguiz ile 2023 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşmaya imza atarak önemli bir hamle yaptı.
Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe de ilk etapta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu transfer etmek için devreye girmişlerdi. Fakat oyuncunun artan talipleri transferi zor bir hale getirmişti.
Corona virüs salgını öncesi oyuncunun menajeri ile sözleşme uzatma görüşmeleri yürüten Leverkusen, liglere ara verilen süreçte görüşmeleri de durdurmuştu. Alman ekibi, oyuncunun artan taliplerinden dolayı yeniden devreye girerek bir an önce yeni sözleşme imzalanmasını sağladı.
31 yaşındaki oyuncunun, Bayern Münih ile sezon sonu için anlaştığı belirtilmiş ve Inter, Atletico Madrid, Internacional, Boca Juniors gibi takımların isimleri de transferde geçmişti.
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