01 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Charles Aranguiz, Leverkusen ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatarak söylentileri ortadan kaldırdı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020
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FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!

Bayer Leverkusen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili oyuncusu Charles Aranguiz ile 2023 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşmaya imza atarak önemli bir hamle yaptı.

'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe de ilk etapta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu transfer etmek için devreye girmişlerdi. Fakat oyuncunun artan talipleri transferi zor bir hale getirmişti.

Corona virüs salgını öncesi oyuncunun menajeri ile sözleşme uzatma görüşmeleri yürüten Leverkusen, liglere ara verilen süreçte görüşmeleri de durdurmuştu. Alman ekibi, oyuncunun artan taliplerinden dolayı yeniden devreye girerek bir an önce yeni sözleşme imzalanmasını sağladı.

31 yaşındaki oyuncunun, ile sezon sonu için anlaştığı belirtilmiş ve Inter, , Internacional, gibi takımların isimleri de transferde geçmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Charles Aranguiz için Bayern Münih devrede GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER! CHARLES ARANGUİZ İÇİN BAYERN MÜNİH DEVREDE

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