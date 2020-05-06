İşte Süper Lig'i bekleyen büyük heyecan!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçların 12, 13, 14 Haziran'da başlayacağını ve 26 Temmuz tarihinde sona ereğini söyledi.

Özdemir, ayrıca Ağustos ayında da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağını ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gözler Süper Lig'de 27. hafta maçlarına çevrildi. İşte 12-13-14 Haziran'da oynanacak karşılaşmaların programı;

Antalyaspor - Alanyaspor

Antalyaspor - Alanyaspor

Denizlispor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Sivasspor

Göztepe - Gençlerbirliği

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Kayserispor - Gaziantep FK

Konyaspor - Başakşehir FK

MKE Ankaragücü - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

İŞTE TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

GALATASARAY-TRABZONSPOR

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

GALATASARAY-TRABZONSPOR

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Sivasspor-Denizlispor

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor



BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE

Gençlerbirliği-Beşiktaş

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Ç.Rizespor