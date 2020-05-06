07 Mayıs 2020, Perşembe
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İşte Süper Lig'i bekleyen büyük heyecan!

'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. TFF Başkanı liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Süper Lig'in 27 haftasında oynanacak maçlara ve kalan karşılaşmalara döndü.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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İŞTE SÜPER LİG'İ BEKLEYEN BÜYÜK HEYECAN!

TFF Başkanı , koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'de maçların 12, 13, 14 Haziran'da başlayacağını ve 26 Temmuz tarihinde sona ereğini söyledi.

Özdemir, ayrıca Ağustos ayında da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağını ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gözler Süper Lig'de 27. hafta maçlarına çevrildi. İşte 12-13-14 Haziran'da oynanacak karşılaşmaların programı;

Antalyaspor - Alanyaspor
Antalyaspor - Alanyaspor
Denizlispor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Sivasspor
Göztepe - Gençlerbirliği
Kasımpaşa -
Kayserispor - Gaziantep FK
Konyaspor - Başakşehir FK
MKE Ankaragücü - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

İŞTE TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
GALATASARAY-TRABZONSPOR
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
GALATASARAY-TRABZONSPOR
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Sivasspor-Denizlispor
Konyaspor-Sivasspor
Sivasspor-Kayserispor
Kasımpaşa-Sivasspor
Sivasspor-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Sivasspor

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE
Gençlerbirliği-Beşiktaş

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE
Fenerbahçe-Ç.Rizespor

Son dakika: Süper Lig'in kaderi belli oldu SON DAKİKA: SÜPER LİG'İN KADERİ BELLİ OLDU

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