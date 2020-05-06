Bundesliga'nın yeniden başlama tarihi belli oldu
Koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Alman futbol ligi için tarih belli oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bundesliga'nın yeniden başlaması için 22 Mayıs tarihini işaret etti.
15 Mayıs'ta yeniden başlaması öngörülen Bundesliga için Almanya şansölyiesi Angela Merkel yeşil ışık yaktı ancak 1 haftalık rötarla 22 Mayıs'ı işaret etti.Alman basınından DPA'nın haberine göre; 15 Mayıs'ta yeniden başlaması beklenen Bundesliga için Angela Merkel ve hükümet, son testlerden sonra 10 kişide Corona virüs çıkması üzerine 15 günlük karantina süresi talep etti ve 22 Mayıs tarihini işaret etti.
Hertha Berlin'li Salomon Kalou'nun da hijyen kurallarını adeta hiçe saydığı anları kameraya çekmesi de ülkede büyük tepki çekmişti. Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, "Çok sert tedbirler alacağız. Bazı oyuncuların hala bu işin ciddiyetini farkında olmadığını görüyoruz" demişti.
22 Mayıs talebinin bu yaşananlar ve ardından gelen açıklamalardan sorna gelmesi de dikkat çekiyor.
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