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Son dakika: Galatasaray yeniden sahalara döndü

Son dakika: Sarı-kırmızılılar, 'nde, gerekli corona virüsü tedbirlere uyarak antrenmanlara başladığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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GALATASARAY YENİDEN SAHALARA DÖNDÜ

Galatasaray bu sabah itibarıyla gerekli corona virüsü tedbirlerini alarak 'nde antrenmanlara başladı.

Sabah antrenmanı, kondisyoner Yasin Küçük'ün yönetiminde gerçekleştirildi. Sabah grubunda; Fernando Muslera, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Florin Andone ve Marcao yer aldı. Mariano ise salonda çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da belirli sayıda oyuncu grubuyla idman gerçekleştirmişti.

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