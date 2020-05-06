Son dakika: Galatasaray yeniden sahalara döndü
Son dakika: Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, gerekli corona virüsü tedbirlere uyarak antrenmanlara başladığını açıkladı.
Galatasaray bu sabah itibarıyla gerekli corona virüsü tedbirlerini alarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.
Sabah antrenmanı, kondisyoner Yasin Küçük'ün yönetiminde gerçekleştirildi. Sabah grubunda; Fernando Muslera, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Florin Andone ve Marcao yer aldı. Mariano ise salonda çalıştı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da belirli sayıda oyuncu grubuyla idman gerçekleştirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- ABD'deki mili tenisçi: Hazırlıksız yakalandık!
- Fenerbahçe'den savunmaya önemli takviye!
- Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı!
- İşte UEFA'nın İstanbul planı!
- Ağaoğlu: Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir
- Brezilya futboluna corona darbesi! Tam 38 kişi...
- Antalyaspor'dan önemli karar!
- DSÖ'den liglerin başlamasıyla ilgili flaş açıklama
- Fenerbahçe iddialara son noktayı koydu!
- Beşiktaş kanadını güçlendiriyor! İşte o yıldız
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!
- Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?