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Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var

Christian Vieri ve , Roma'da forma giyen milli futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullandı. Vieri, "Roma’da Ünder’i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor" ifadelerini kullanırken, Totti ise buna karşılık, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var." dedi.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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ÜNDER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER: VAZGEÇMEYEN KARARLI...

Dünya futbolunun önemli isimlerinden eski futbolcular Vieri ve Totti, İtalya Serie A takımlarından Roma'da top koşturan ay-yıldızlı oyuncu 'den övgüyle bahsetti. Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında Ünder hakkında konuşan ikili, genç oyuncunun hareketli oyun yapısıyla iyi işler çıkardığına dikkat çekti.

Vieri, "Roma'da Ünder'i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor" ifadelerini kullanırken, Totti ise buna karşılık, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var. Kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. O tam bir futbolcu. Bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır" dedi.

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