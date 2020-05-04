04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le ilgili önemli gelişme!

Başkanı 'le ilgili önemli haftaya girildi. Geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Cengiz, bugün tekrar hastaneye yatacak.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020
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MUSTAFA CENGİZ'LE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME!

Göreve geldiği günden bu yana kulübe ekonomik anlamda eşik atlatan, 'ı yıllar sonra kâra sokan Başkan olan , yaşadığı sağlık problemi nedeniyle herkesi korkuttu.

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