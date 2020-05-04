Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le ilgili önemli gelişme!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le ilgili önemli haftaya girildi. Geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Cengiz, bugün tekrar hastaneye yatacak.
Göreve geldiği günden bu yana kulübe ekonomik anlamda eşik atlatan, Galatasaray'ı yıllar sonra kâra sokan Başkan olan Mustafa Cengiz, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle herkesi korkuttu.
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