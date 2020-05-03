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Hollanda Milli Takım teknik patronu Koeman hastaneye kaldırıldı

Hollanda 'nın , kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Teknik adamının durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020
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HOLLANDA MİLLİ TAKIM TEKNİK PATRONU KOEMAN HASTANEYE KALDIRILDI

Hollanda 'nın , kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİ
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan haberde, 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.

Kariyerinde Vitesse, Ajax, , PSV, , AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, 1998 'nda dördüncü olan Takımı'nın teknik direktörü 'in yardımcılığını yapmıştı.

Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

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