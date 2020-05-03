Hollanda Milli Takım teknik patronu Koeman hastaneye kaldırıldı
Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Teknik adamının durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.
Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan haberde, 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.
Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yapmıştı.
Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.
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