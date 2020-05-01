TFF, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusu futbolseverlerin en çok merak ettiği konu. Bugün konuya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.
Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı federasyon tarafından yayınlandı.
Kurul; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.
Acıbadem Sports ve Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye raporu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonuyla liglerin başlatılmasına yönelik karar sonrasında uygulamaya konulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!
- Süper Lig ne zaman başlayacak?
- İspanyollar duyurdu: Turan Galatasaray'a dönecek
- İtalya ligi devam edecek mi? Flaş karar
- Mehmet Topuz'dan olay sözler: Tekme tokat daldım
- İşte Philippe Coutinho'nun yeni adresi
- Beşiktaş'a süper solak! Gaitan'la ilgili önemli gelişme
- Alex Telles adım adım PSG'ye doğru!
- Atiba pes etmiyor! 1 yıl daha oynayacak
- Alina Iagupova yılın en değerli oyuncusu seçildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!
- 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı
- Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı
- Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...
- Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?