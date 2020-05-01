01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TFF, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı

TFF, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı

ne zaman başlayacak? sorusu futbolseverlerin en çok merak ettiği konu. Bugün konuya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. () Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
TFF, FUTBOLA DÖNÜŞ ÖNERİ PROTOKOLÜ HAZIRLADI

'den yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı federasyon tarafından yayınlandı.

Kurul; , Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, ve Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

Acıbadem Sports ve Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı tavsiye raporu ve Gençlik ve 'nın koordinasyonuyla liglerin başlatılmasına yönelik karar sonrasında uygulamaya konulacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir Erman Toroğlu'na Süper Lig planını açıkladı TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR ERMAN TOROĞLU'NA SÜPER LİG PLANINI AÇIKLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA