01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İşte Philippe Coutinho'nun yeni adresi

İşte Philippe Coutinho'nun yeni adresi

İngiltere ekiplerinden Chelsea, bonservisi Barcelona'da bulunan Philippe Coutinho'yu yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
İŞTE PHİLİPPE COUTİNHO'NUN YENİ ADRESİ
Barcelona'nın iki sezon önce 145 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan kadrosuna kattığı ancak istenen katkıyı verememesinden dolayı 'e kiralanan Philippe Coutinho'ya talip çıktı. Chelsea, yıldız oyuncuyu yaz transfer döneminde 'e geri döndürmek için kolları sıvadı. İngiliz basınına göre Paris Saint-Germain, Inter, gibi takımların da radarında olan Brezilyalı için Maviler, 90 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

BARCELONA ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR
Liverpoal'a 27 yaşındaki oyuncu için 145 milyon Euro veren İspanyol ekibi, daha sonra 25 maç için 5 milyon Euro, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan dolayı da İngiliz temsilcisine 10 milyon Euro ek ücret ödemek zorunda kalmıştı. Katalanların kasasından şu ana kadar toplam 160 milyon Euro çıktı. Eğer Coutinho takıma döner ve Barcelona ile 24 maça daha çıkarsa bu Liverpool'a 20 milyon Euro daha kazandıracak. Söz konusu maliyetleri de göz önünde bulunduran Barça, uygun bir teklif gelmesi halinde başarılı futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA