Hugo Almeida'dan yıllar sonra gelen itiraf! ''Beşiktaş başkanı beni kandırdı''
Beşiktaş'ın eski yıldızı Hugo Almeida'dan itiraf geldi. 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan ve çıktığı 110 maçta 47 gol 20 asistlik performans gösteren Portekizli Hugo Almeida, siyah beyazlılarda oynadığı döneme dair açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta 2011-2014 sezonları arasında top koşturan Hugo Almeida, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Fikret Orman hakkında isim vermeden suçlamada bulundu.
Ülkesinin ünlü gazetelerinden Record'a röportaj veren Portekizli eski futbolcu, Beşiktaş'ta yaşadığı günleri anlatırken, siyah-beyazlı kulüpteki son yılında kendisine söz verilmesine rağmen sözleşmesinin uzatılmadığını iddia etti.
"TÜRKİYE'DE HALA ARKADAŞLARIM VAR"
Almeida'nın açıklamaları şu şekilde: "Portekizlilerle dolu bir takımda oynuyordum ve zorluk çekmedim. Türk kültürüne çabuk alıştım. Futbol konusunda çok tutkulular. Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nı kazandık. Türkiye'de iyi arkadaşlıklar edindim. Hala beni çağıran arkadaşlarım var."
"BAŞKAN BENİ KANDIRDI!"
"Her şey son sezondaki sözleşme yenileme konusuna kadar gayet iyiydi. Ancak o dönem Beşiktaş başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan beni kandırdı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım."
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