Burak Yılmaz son noktayı koydu: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Corona virüs nedeniyle oyuncu maaşlarında indirime gitmek isteyen Beşiktaş yönetimine Burak Yılmaz'dan güzel haber geldi. Tecrübeli kaptan dün hakkında çıkan 'maaş' iddialarını yalanlayarak "Bu dönemde para konuşan vicdansızdır" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, siyah beyazlı ekibin instagram hesabında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar;
Ramazan ayı hayırlı olsun, Allah herkesin oruçlarını kabul etsin. Bu mübarek ayla birlikte de başımızdaki salgın belası inşallah bitsin.
Yaşananları yakından takip ediyorum. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iyi bir takipçisiyim. Süreç kontrol altına alınıyor gibi ama dilimizi ısıralım. Bu süreç başımıza ilk kez geliyor. Ne kadar inatçı, sağlam olursak bu işi yakın sürede halledebiliriz.
Biz de evdeyiz, çıkamıyoruz. Belki de hayatımda ilk kez bu kadar evde oturuyorumdur. 35 gündür evdeyim. Bir yılda ilk kez 35 gün evde oturmuş olabilirim. Bir yemeğe gitmenin, bir kahve içmenin, antrenmana çıkmanın, dostlarını görmenin ne kadar değerli olduğunu bu salgın döneminde anladık.
Antalyaspor'da başkan beni çağırdı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediğini söyledi; "Nereye istersen, seni oraya vereceğim" dedi. Ben de 'Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmeyin, Beşiktaş'a verin' dedim. Beşiktaşlılığım böyledir.
Galatasaray formasını da öptüm. Galatasaray'a gittiğimde beni Avrupa çapında bir oyuncu haline getirdi, o yüzden kulübe bağlılığımdan dolayı formayı öptüm. Ama hiç bir zaman Beşiktaşlı olduğumu hiç bir yerde saklamadım. Trabzonspor o zaman beni Türk futboluna kazandırmıştı, alt ligde oynayan bir oyuncuyu Süper Lig gol kralı haline getirdi. O yüzden Trabzonspor formasını öptüm.
Sergen Hoca'yı da küçükken çok izledim. Başımızda hoca olmasıyla bu sözlerimin alakası yok. Onunla iyi bir diyaloğumuz var. Hocalığı da olumlu anlamda beni çok şaşırttı. Üzerimizden elini çekmiyor.
Her gün hakkımda bir haber, artık cevap vermek istedim. Dünya böyle bir salgınla uğraşıyor, sevdiklerimiz bu hastalığa yakalanmış, para ile ne işim olur. Bu durumda para mı konuşulur? Bu dönemde para konuşan vicdansızdır.
Kulüpten kimseyle indirim konuşmadım. Sadece geçmişe dair yüklü bir alacağım var, onu ileri tarihe erteledik. Beş gün önce başkanımızı gördüm, "Bu dönemde ne isterseniz yaparım" dedim. Daha ne yapabilirim? Ne parası, ne pulu! Ben böyle bir insan değilim, böyle bir şekilde gündeme gelmek istemiyorum.
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