23 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

Son dakika haberine göre, Kulübü, futbol takımı kaptanı ile yolların ayrılacağına dair haberleri yalanladı.

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BEŞİKTAŞ'TAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI!

'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, 'Beşiktaş'ta ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, Başkanımız 'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK"

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