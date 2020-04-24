24 Nisan 2020, Cuma
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Premier Lig'de maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Flaş iddia

Corona virüs nedeniyle dünyada futbol organizasyonları durduruldu. Futbolun ne zaman başlayacağı henüz belli olmazken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, maçlarının corona virüsü salgının ardından şifresiz yayınlanması için proje hazırladığını açıkladı.

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PREMİER LİG'DE MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

, 55 üye ülke federasyonuyla dün yaptığı toplantıda yerel liglerin tamamlanmasını istemişti. Corona virüs salgını sebebiyle son olarak 6 hafta önce maç oynanan ve süresiz ertelenen 'in Temmuz ayı sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor. Maçların ne zaman başlayacağı konusunda hala belirsizlik sürerken, futbolseverleri heyecanlandıracak bir son dakika açıklaması geldi. İngiltere Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Premier Lig'in corona virüsü salgının ardından maçları şifresiz yayınlamak için proje hazırladığını belirtti.

'Şifresiz' kararını desteklediğini vurgulayan Dowden, ''Maçları seyircisiz oynatıp, birçok insanın takımlarına ulaşmasını engellemek doğru olmaz. Gelirin büyük kısmının yayından geldiğinin farkındayım ancak bunu çözmek için farklı yöntemler de bulunabilir. Şu anda tüm çalışmalar bu doğrultuda ilerliyor.'' dedi.

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İngiltere'de şu anda BT Sports ve , maçların yayın haklarını elinde bulundururken, karşılaşmaları şifreli şekilde yayınlıyor.

Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni Ağustos ayında oynatmayı planlayan başkan Aleksander Ceferin'in Premier Lig için yapılan Temmuz ayı fikrini kabul ettiği iddia edilmişti. Ceferin'in diğer Avrupa liglerinin de Temmuz ayı sonunda bitmesini istediği gelen haberler arasında.

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