23 Nisan 2020, Perşembe
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Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! Son noktayı koydu

kaptanı 'dan flaş bir açıklama geldi. Golcü oyuncu bugün hakkında çıkan yönetime 'Bana indirim teklifi ile gelmeyin' haberlerini yalandı. Başarılı oyuncu hesabından yaptığı açıklamada "Hayatımın hiçbir döneminde para önceliğim olmadı" ifadeleri kullandı.

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BURAK YILMAZ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! SON NOKTAYI KOYDU

Kaptanı hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Hayatımın hiçbir döneminde para önceliğim olmadı" ifadelerini kullandı.

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