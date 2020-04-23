Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! Son noktayı koydu
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz'dan flaş bir açıklama geldi. Golcü oyuncu bugün hakkında çıkan yönetime 'Bana indirim teklifi ile gelmeyin' haberlerini yalandı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayatımın hiçbir döneminde para önceliğim olmadı" ifadeleri kullandı.
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Hayatımın hiçbir döneminde para önceliğim olmadı" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig için flaş iddia! Katar talip oldu
- Özil'in Arsenal ile bağı kopuyor! İşte yeni takımı
- UEFA açıkladı! 2022'ye ertelendi
- UEFA açıkladı: Kulüplere 70 milyon EURO...
- N'Sakala'dan olay yaratan Beşiktaş paylaşımı
- Emre Kılınç'tan Galatasaray itirafı!
- Arsenal Thomas Partey dünyaları gözden çıkardı
- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetime rest çekti
- Beşiktaş'tan transfer operasyonu! İşte listedeki o isimler
- Futbolun kaderi belli olacak! UEFA'da kritik toplantı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
- Fırınlar, marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu?
- Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları
- Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri
- 23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!
- Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?
- Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri
- 23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!
- Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?