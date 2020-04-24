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Son dakika: Süper Lig'in kaderi belli oluyor! Kritik zirve başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıdan ligin geleceğiyle ilgili kararlar çıkması bekleniyor

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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SÜPER LİG'İN KADERİ BELLİ OLUYOR! KRİTİK ZİRVE

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı yapıyor.

Toplantıda, koronavirüs salgını nedeniyle 1 ayı aşkın süredir oynanamayan Süper Lig'in son durumu değerlendiriliyor. Toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

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