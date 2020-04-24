Son dakika: Süper Lig'in kaderi belli oluyor! Kritik zirve başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı yapıyor.

Toplantıda, koronavirüs salgını nedeniyle 1 ayı aşkın süredir oynanamayan Süper Lig'in son durumu değerlendiriliyor. Toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.