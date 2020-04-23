Son dakika: Galatasaray sahaya iniyor! İşte antrenmanların başlayacağı tarih
Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşın Galatasaray harekete geçti. Sarı kırmızılıların top başı yapacağı tarih belli oldu.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e süresiz şekilde ara verilmesiyle oyuncular çalışmalarına evlerinde bireysel olarak sürdürürken sahaya inen ilk ekip Beşiktaş olmuştu.
Futbolseverlere bir güzel haberde Galatasaray'dan geldi. İşte sarı kırmızılıların pazartesi günü anrenmanlara başlayacağı iddia edildi.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle dünyada birçok büyük spor organizasyonu farklı tarihlere ertelenirken, futbol liglerinde de süresiz şekilde ertelenmeler yaşanmıştı. Süper Lig ekipleri çalışmalarına bireysel olarak evlerinde devam ederken, bazı kulüpler oyuncularına evde uygulanması maksadıyla özel programlar hazırlamıştı.
BEŞİKTAŞ ANTRENMANLARA BAŞLADI
Her ne kadar evde çalışmalar devam etse de yapılan bu antrenmanlar oyuncuların kondisyon kaybı yaşamasının önüne geçemezken, sahaya inen ilk kulüp Beşiktaş olmuştu. Siyah-beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe gözetilerek gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.
ASLAN SAHAYA İNİYOR
Sahaya inen ilk kulüp Beşiktaş olurken, bir hamle de Galatasaray'dan geldi. Sarı-kırmızılılarda da antrenmanların pazartesi günü başlayacağı, oyuncuların 5'erli ve 7'şerli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlara start vereceği öğrenildi. Öte yandan ligde kalan 8 mücadelenin Antalya'da oynanmasına karar verilmesi durumunda sarı-kırmızılıların Antalya'da idman sahası uygun bir otelde takım olarak konaklayacağı da gelen bilgiler arasında. (Kaynak; Fotomaç)
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