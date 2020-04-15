Corona virüse yakalanan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'den güzel haber geldi!

İtalyan futbol devi Juventus, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'den gelen koronavirüs haberleriyle sarsılmıştı. Hemen tedavi altına alınan yıldız oyuncuların sağlık durumu belli oldu. Rugani ve Matuidi'nin son koronavirüs testleri, negatif çıktı.

İtalyan ekibi Juventus, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin son koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.



Juventus, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını belirtti. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada iki futbolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Juventus'ta daha önceden Paulo Dybala koronavirüse yakalanmış ve geçtiğimiz hafta iyileşmişti.