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Corona virüse yakalanan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'den güzel haber geldi!

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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VİRÜSE YAKALANAN RUGANİ VE MATUİDİ'DEN GÜZEL HABER GELDİ!

futbol devi , Daniele Rugani ve 'den gelen koronavirüs haberleriyle sarsılmıştı. Hemen tedavi altına alınan yıldız oyuncuların sağlık durumu belli oldu. Rugani ve Matuidi'nin son koronavirüs testleri, negatif çıktı.

ekibi , Daniele Rugani ve 'nin son koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Juventus, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını belirtti. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada iki futbolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Juventus'ta daha önceden Paulo Dybala koronavirüse yakalanmış ve geçtiğimiz hafta iyileşmişti.

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